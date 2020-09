‘Coco’ Carrasquilla es criticado por el técnico del Cartagena

Sobre el hecho de sumar un solo punto de nueve posibles Borja ha declarado lo siguiente: “ No espero perder nunca, pero tampoco me preocupa porque si estamos nerviosos en la jornada 3 tendríamos un grave problema. Hay que tener paciencia saber de dónde venimos y cuál es nuestro objetivo”.

También ha aludido el abulense a la falta de efectividad. “En la segunda parte tuvimos ocasiones y nos cuesta, pero es algo que tenemos que seguir trabajando aunque no vayamos a tener el mismo acierto que el Leganés, cuya capacidad ofensiva no vamos a descubrir nosotros. Eso e intentar ser más sólidos en defensa”, ha comentado al tiempo que ha remarcado que “hay que afinar en la toma de decisiones y tener más personalidad para seguir creciendo”.

