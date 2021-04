Coclesano González se lleva el premio de Más Valioso

“Muy orgulloso y contento por este logro. Agradecido además con los periodistas por el voto que me dieron”, comentó González a La Prensa. “Esto me motiva aún más a seguir guerreando en el terreno, para tratar de ayudar a mi equipo a llegar a la gran final y tratar de ganarla, que es el premio mayor al que aspiro en este 2021”, agregó el receptor.

