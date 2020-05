Cocineros apuestan por una gastronomía más sostenible tras la pandemia

Los proyectos gastronómicos con fines sociales son ahora “más importantes que nunca”, afirmó la cocinera turca Ebru Baybara Demir (Turquía), responsable del proyecto From Soil to Plate (del suelo al plato) que, en la zona fronteriza con Siria combate el alto desempleo femenino entre las refugiadas sirias al permitirles convertirse en cocineras.

EFE • 3 May 2020 – 03:00 AM

You May Also Like