Coca-Cola no te va a regalar una nevera, es una estafa para robar tus datos

Dicen en la promoción que la nevera va llena de botellas del refresco y que se trata de una edición limitada . Con ese gancho, los estafadores lo que pretenden es robar tus datos una vez has entrado en el enlace, y no es una técnica nueva: una vez más los cibercriminales hacen uso del famoso y muy extendido phishing para perpetrar sus fechorías, ya que es una de las formas de estafas por internet más eficaces.

Parece que el verano no ha empezado oficialmente hasta que no corre por WhatsApp una promoción de Coca-Cola que te regala neveras para pasar el calor… una promoción falsa , claro. Esta estafa , que ya es una vieja conocida de los grupos de WhatsApp , se ha vuelto a poner de moda esta semana.

