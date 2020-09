Coca-Cola Femsa vende sus acciones de Estrella Azul a grupo Multi Latino

KOMUNIKA LATAM actúo como asesor de comunicación estratégica para The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA. Hunton Andrews Kurth LLP y Anzola Robles y Asociados actuaron como asesores legales para Panama Dairy Ventures Ltd.

Lazard actuó como asesor financiero para The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Galindo, Arias y López, actuaron como asesores legales para The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA.

