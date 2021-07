Coca Cola elige España en Europa para probar sus tapones reciclables

Desde principios de julio las botellas con los nuevos tapones están ya a la venta en determinados puntos de venta de Cataluña, Baleares, Aragón, Canarias (Tenerife, Gran Canaria), Andalucía (Granada, Jaén, Málaga, Almería, Cádiz, Sevilla) y Toledo. La prueba, que es temporal, durará 10 semanas y se comercializarán 6 millones de botellas con los nuevos tapones en las botellas de plástico de 500 ml de todas las variantes de Coca‑Cola (Sabor original, Zero azúcar, Sabor Light y Zero azúcar y Zero cafeína) y de Schuss.

