Coca-Cola cifra en un 60% las tiendas, bares y restaurantes que han reabierto en España y prevé otro impulso en breve

“Hemos reconvertido nuestro Bar Talent Lab en un laboratorio para reorientar todo y superar la crisis del coronavirus, hemos hablando permanentemente con jefes de sala, camareros, dueños de locales… queremos conocer todas sus necesidades de distribución, de take away, así como explicarles todas las medidas legales”, indica el director del área centro de Coca-Cola.

You May Also Like