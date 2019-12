Cobro de impuestos por megaobras viales, en pausa

Confirmó que el Consorcio Panamá Cuarto Puente pagó a las autoridades de la administración pasada impuestos por la construcción de campamentos y la instalación de depósitos de materiales y herramientas, pero no por los permisos de construcción de la megaobra, pues el diseño final no han sido aprobado, y lo mismo ocurre con la línea 3 del Metro.

