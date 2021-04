cobrará 3.8 millones por un mes, pero su continuidad irá año a año

Según Adrian Wojnarowski (ESPN) el contrato de Gabriel Deck con OKC es por cuatro temporadas y 14.5 millones de dólares . La presente campaña contaría como la primera del acuerdo. Sin embargo es desde The Athletic desde donde muestran el trampantojo, ya que informan de que el jugador cobrará 3.8 millones esta temporada (un mes, pues los Thunder no entrarán en los Playoffs), pero el equipo tiene una opción sobre el contrato en los siguientes tres años .

