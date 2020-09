“¿Cobrar lo que los hombres? Tenemos 3.000 o 5.000 personas en las gradas”

La entrenadora considera que “la igualdad es positiva, pero hasta que no tengamos a más gente en las gradas , más ingresos y más dinero en publicidad no debemos empezar a hablar de cobrar lo mismo”.

La entrenadora del Manchester United femenino , Casey Stoney , se ha referido a las demandas de igualdad salarial entre jugadores y jugadoras de fútbol. Eso sí, no lo ha hecho para solicitar dicha igualdad, sino para afirmar que no tiene sentido llevarla a cabo ahora , en vista de la diferencia entre el dinero que mueven ellos y el que mueven ellas.

