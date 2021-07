Cobertura sanitaria universal: La gran deuda y el gran reto mundial pos-pandemia

El avance y el caos propiciado por la Covid-19, no ha discriminado entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo: ha afectado a todos sin distinción. Sin embargo, su impacto ha sido diferente, dependiendo de los sistemas de salud. Su devastación es peor, no solo en aquellos países donde la sanidad pública es deficiente, sino también en aquellos donde la sanidad privada impera, ello debido a las eternas y latentes desigualdades en nuestras sociedades, en las que solo un grupo minoritario tiene la capacidad financiera que supone acceder a la sanidad privada.

“En los países sin cobertura sanitaria universal, el impacto del coronavirus será mayor” comentó en su momento, la Dra. María Neira, directora del Programa de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Y es que aquel Estado que no invierte y no prioriza en la salud de sus habitantes, debe replantearse incluso sus propias bases éticas y morales, así como su visión de progreso y desarrollo.

