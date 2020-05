CMB quiere reiniciar boxeo con jueces vía remota

“(Oubaali) vive en Francia y ha estado en un departamento en confinamiento por 40-50 días. Sin sparring, sin entrenar”, aseguró Sulaimán. “Es un escenario distinto al de otro peleador que podría estar en Estados Unidos o México con privilegios de tener un sparring, con entrenamientos e instalaciones. Vamos a trabajar junto a ellos, con los promotores. (Oubaali) quizá no podrá viajar en tres o cuatro meses. El CMB no hará nada que pueda afectar a una persona, peleador o promotor”.

