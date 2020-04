Club bielorruso usa “aficionados virtuales” ante pandemia

“Es nuestra idea creativa. De esta manera, un espectador virtual que sigue el partido por televisión puede verse en las tribunas”, detalló Machulsky a The Associated Press. “No estamos tratando de imitar un estadio lleno. Sabemos que los aficionados se rehúsan a venir a los juegos. Así que hemos decidido tomar un enfoque creativo ante la situación”.

No corean, no se mueven, y la mayoría viste los colores incorrectos.

