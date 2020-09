Club América vs Chivas: Liga MX cambiaría de silbante en el Clásico Nacional

CASTIGADO Por no haber reportado desde el VAR la entrada sobre Suárez en el América vs Toluca, Pérez Durán es sancionado y le quitan el Clásico Nacional, en su lugar va Fernando Hernández.

