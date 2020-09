Club América vs Chivas: El Clásico Nacional y su increíble “estafa” a la afición

El Clásico Nacional fue muy malo. No descubrimos el hilo negro, pero la calidad del juego fue muy baja. América, con lo poco fluido que es con la pelota, hizo lo justo, para llevarse la victoria. Chivas, sigue sufriendo por la falta de gol, el poco compromiso de sus jugadores y de un planteamiento timorato que les obliga jugar al error y esperar, por lo menos en la sensación que dejan desde fuera.

Ninguno de los dos disipó sus dudas. Chivas, las aumentó. América, fue perdonado por ganar el clásico, amarrar tres puntos que los deja en zona directa a Liguilla y demostrar que con destellos, les alcanza para aspirar a estar peleando en lo más alto.

El futbol es así. El resultado al final del día es lo único que importa y en base a ello, serán juzgados. El juego en términos generales fue soso, aburrido y menos pasional que en otras ocasiones. Quizás viciado por un entorno desolado, vacío y una afición solamente conectada por la pantalla de su televisor o teléfono.

Así son los tiempos de pandemia. El futbol es un divertimento que a partir de ahora, solo se podrá disfrutar literalmente rodeado de cuatro paredes hasta nuevo aviso. Pero fue un partido que dejó muy mal parado a los dos equipos.

Chivas, el perdedor, fue puesto en evidencia. Su escasa pegada, su nula capacidad para generar ocasiones de gol y sus pocas herramientas para proponer en un escenario de necesidad, han puesto en el principal punto de mira al proyecto millonario de Ricardo Pelaéz.

No nos enfoquemos tanto en cuestiones emocionales, sino meramente de cancha. El Rebaño tiene a muchos jugadores que no dan el nivel, no están comprometidos con la causa y solo han creado problemas en el entorno del grupo.

Vucetich no ha dado soluciones, no ha recuperado jugadores y no cuenta con capacidad de reacción en medio de un partido en donde tampoco estaban siendo aplastados por un América que, con un solo milagro de genialidad, les pusieron el duelo patas arriba.

América tampoco puede cantar victoria. Sigue siendo un equipo entregado, con garra y mentalidad ganadora que siempre logra la manera para sobrevivir cuando falta futbol, mantenerse en los primeros puestos de la tabla y producir goles, pero en muchos momentos aburre, se pone a merced del rival y concede demasiado.

Tiene un juego con ritmo muy bajo, jugadores que la piden al pie y que no demuestran un bloque sólido que dé confianza para lograr hacer cosas importante en la Liguilla, sin dejar de lado que el arbitraje fue malo para ambos bandos, anulandole un gol bueno al América por una falta inexistenta sobre Ponce a Henry Martín, y un penal muy claro a Chivas que no se marcó sobre Uriel Antuna.

En definitiva, el Clásico Nacional fue muy malo, de escasa calidad y con poco que rescatar. Pero así ha sido en los últimos tiempos. Un juego que cada vez despierta más interés, que levanta pocas pasiones y que siempre queda debiendo al respetable, en fin, una total estafa.

