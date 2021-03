Club América: Santiago Solari aclara polémica con Federico Viñas tras el triunfo ante Xolos

Las Águilas del Club América consiguieron una nueva victoria en el Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, ahora en su visita el Estadio Caliente de Tijuana, terreno donde no habían conseguido ganar en los últimos seis años, por lo que el técnico azulcrema, Santiago Solari, mostró su felicidad por estos tres puntos, además de reconocer la gran actuación de su delantero, Roger Martínez, quien a pesar de no hacerse presente en el marcador, fue de gran ayuda como eje de ataque para los capitalinos.

Además de destacar el trabajo de Roger Martínez, Solari aseguró que estos cambios y la competencia interna que hay en la delantera del equipo le ha venido bien a las Águilas, pues lejos de que ‘esté probando’ a sus delanteros, la realidad es que le gusta que todos tengan la oportunidad de mostrarse y competir, despejando dudas sobre si había un ‘resentimiento’ en el caso de Federico Viñas, a quien le dio escasos minutos de participación por venir de una lesión,

“Hoy jugó Roger Martínez de nueve e hizo un gran partido, jugó muy bien al futbol, Henry lo ha hecho muy bien, Viñas jugó poquito porque viene saliendo de una lesión. Me encanta que entre ellos compitan, a mi me gustan los tres, no es que no me convenza ninguno”, comentó Solari.