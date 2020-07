Clippers: Lou Williams deberá cumplir aislamiento de 10 días

Los Clippers no tenían previsto entrenar el domingo, y no sería hasta el lunes cuando podrían pronunciarse sobre la decisión de la NBA. Dispusieron de 10 jugadores para su partido de práctica contra los Wizards de Washington la noche del sábado. Con Montrezl Harrell y Patrick Beverley fuera de la burbuja por motivos personales, y ahora Williams, quedarán cortos de personal a corto plazo.

