Clint Eastwood celebra 90 años, conoce algunas de sus icónicas frases | AFP

Clint Eastwood es una gran personalidad y actor de Hollywood que este 31 de mayo cumple 90 años de edad, es todo un ícono del cine conoce algunas de sus famosas frases en sus películas.

El actor, director, productor, músico y compositor estadounidense ha tenido la oportunidad de estar en ambos lados de la producción de un filme cinematográfico ya sea actuando y dirigiendo.

Eastwood comenzó su carrera como actor desde muy joven en el año de 1955, cuando tenía 25 años de edad, nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California, Estados Unidos.

Te puede interesar: Brad Pitt, con remordimientos revela cómo fue el engaño a Jennifer Aniston con Jolie

En Internet podemos encontrar varias fan page dedicadas al actor de un metro con noventa y tres centímetros en las cuales lo han felicitado por su cumpleaños.

La mayoría de los personajes que ha interpretado han llevado una similitud a lo largo de los años pues el personaje alto, misterioso y extraño parecía ser exclusivo del actor.

Síguenos en Google News, da click a nuestra estrella







Conoce algunos de los diálogos y frases icónicas del actor:

”Ves, a mi mula no le gusta que la gente se ría. Él tiene la loca idea de que te estás riendo de él. Ahora, si te disculpas, como sé que lo harás, podría convencerlo de que realmente no lo dijiste en serio”, A fistful of dollars.

¡Síguenos en nuestro Facebook y obtén más de Show!

Feliz 90 cumpleaños a #ClintEastwood, el último de los directores clásicos. Recordamos su infravalorada CHANGELING (2008), un apasionante thriller con elementos de horror psicológico y un escalofriante retrato American Gothic del caso real de los Wineville Chicken Coop murders. pic.twitter.com/KDZnxKi3jv — Horror Losers (@horrorlosers)

May 31, 2020





“Verán, en este mundo hay dos tipos de personas, mi amigo: los que tienen armas cargadas y los que cavan. Tu cavas.” En la película: The good, the bad and the ugly (El bueno, el malo y el feo), película del viejo oeste con este tipo de películas es que el actor se catapultó convirtiéndose en toda una celebridad.

“Adelante, alegra mi día”, la película se llamó Sudden Impact, en ella interpretaba a Harry el Sucio también uno de sus personajes más representativos.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y obtén más de Show News!

“¿Alguna vez has notado cómo te encuentras con alguien de vez en cuando con el que no deberías haber jodido? Ese soy yo”, Gran Torino (2008).

Lee también: Angelina Jolie, aseguran está interesada en un sobrino de Lady Diana