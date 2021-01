Clinilab aclara información publicada sobre participación en Tocumen

1. Referencia a la falta de Certificación por parte del Instituto Conmemorativo Gorgas . La certificación por parte del Instituto Conmemorativo Gorgas para la práctica de pruebas moleculares para la detección de SARS-COV2, únicamente aplica para la realización de pruebas PCR . Nosotros en nuestro laboratorio únicamente realizamos pruebas de antígeno y SOFIA para la detección del SARS COV2, siendo esta última la que es utilizada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.; se está generando un nexo entre esta certificación y nuestra capacidad de operar como si no estuviésemos certificados para esto y ello es sumamente dañino para nuestra reputación. Nosotros no corremos pruebas PCR en nuestro establecimiento, ni tampoco son corridas dentro del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

You May Also Like