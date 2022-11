Clientes podrían ofrecer servicio para recargar vehículos eléctricos

En cuanto a los reclamos que se puedan presentar, en la propuesta se señala que no se presentarán ante la ASEP los reclamos por daños de aparatos a los usuarios de las estaciones de carga, porque estos no son clientes finales de las distribuidoras.

“Lo que me preocupa es la robustez de la red eléctrica una vez que se multipliquen las estaciones de carga residenciales y comerciales. Necesitamos tarifas que permitan mover la carga a horarios fuera de punta para no congestionar al sistema”, analiza Nanik Singh, expresidente de la comisión de Energía del Sindicato de Industriales y defensor de las energías renovables.

