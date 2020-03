Clientes deben sustentar que no pueden pagar

El sector empresarial ha ponderado positivamente las medidas de los bancos y que el hecho de que cada cliente que demuestre que no puede pagar se acoja a estos beneficios. Sin embargo, han planteado que hay que ser cautelosos con el resto de las medidas, ya que este proyecto solo toma en cuenta una parte de la cadena económica y no se ve de forma integral con todos los sectores, lo cual podría acarrear un perjuicio mayor para todos.

You May Also Like