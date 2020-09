Clientelismo e impunidad favorecen la narcopolítica

Para ser electo a un cargo público, desde Presidente de la República, hasta representante de corregimiento, la Constitución Política establece entre los requisitos no haber sido condenado por delito doloso, con pena de prisión de 5 años o más. Así lo estipulan el artículo 153 numeral 4 para los diputados, el artículo 180 para Presidente y vicepresidente de la República, y el artículo 226 para los representantes de corregimiento. Curiosamente, la norma aplicable para los alcaldes no tiene rango constitucional, si no que está establecida en leyes como el Código Electoral, en su artículo 291, en su numeral 3.

