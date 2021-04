Claves urgentes para una nueva ‘Constitución’

Señaló que si hubiese una reforma a la carta magna, habría que unir fuerzas para la cláusula del debido proceso, que no contiene la Constitución actual. Hizo hincapié en que el país debe asegurar la independencia del “poder judicial” y mantener la periodicidad en la Corte, para que no exista la perpetuidad en los cargos.

Sobre este aspecto, dejó claro que quien dirige el proceso tiene que tener “imparcialidad”, que no solo se trata de no tener intereses en el pleito, en las personas que litigan o en la cosa litigiosa, sino de mantener independencia ante el “mandamás de turno”. Planteó que el país ha tenido una “extraordinaria juridicidad”, pero advirtió que hay incoherencia en la normativa interna, y eso se nota en la vida jurisprudencial: mucho de lo establecido en los códigos judiciales riñen con la Constitución .

