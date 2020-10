Claves sobra la intolerancia a la lactosa que afecta al 34% de los españoles

La solución que se lleva siguiendo hasta el momento es la eliminación de la dieta de cualquier producto con lactosa . Los productos que la contienen se pueden sustituir por otros que no contengan este disacárido. Sin embargo, ¿sería posible no privarse de los alimentos con lactosa aún teniendo intolerancia a ellos?

Pero esto no es todo. Muchas tienen dificultades para comer fuera de casa debido a las “bajas ofertas sin lactosa disponibles en los establecimientos” . Además, hasta un 83% afirman que no pueden disfrutar nunca del postre.

