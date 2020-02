claves para hacerlo correctamente y no generar dependencia

•Técnicas de relajación. El abuso de los ansiolíticos, es decir, “su consumo en circunstancias en que deberían ser prescindibles, probablemente lleva aparejado el descuido de estrategias alternativas, como la capacidad para regular la excesiva activación somática (del cuerpo) a través de la respiración, la actividad física, la capacidad para tolerar el malestar y, por qué no decirlo, la de aguantarse”, dicen tajante San Román. Y es que hay técnicas que han demostrado ser muy eficaces para paliar la ansiedad, como la respiración diafragmática profunda o la relajación muscular progresiva son muy eficaces, muy efectivas en caso de nerviosismo o ataques de pánico. Otras como el yoga, la meditación e incluso el ejercicio físico, los paseos por el campo, etc. también pueden ayudar.

Existen varios tipos de ansiolíticos , pero los más utilizados son las benzodiacepinas y sus derivados -especialmente Lorazepam, alprazolam y diazepam-, que son muy eficaces a dosis muy bajas y, si no se consumen dosis altas, no provocan graves efectos secundarios más allá de la somnolencia.

