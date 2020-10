Claves para entender las elecciones de Estados Unidos

No creo que la gente que estuvo en fila 11 horas para votar, lo hizo por Trump. Si ese indicio en verdad marca una tendencia, Biden y el partido demócrata deben ganar bien. Entonces el problema ya no será ganar, si no cumplir con las expectativas de reconstruir la convivencia de un país que nació dividido.

En el 2020, los republicanos están apostando a la intimidación de los votantes negros usando un lenguaje codificado que respalda la supremacía blanca. Además, los esfuerzos de supresión de votos en estados como Texas y Florida son impresionantes. Si lo anterior no funciona, cuentan con un as en la manga para dirimir una elección reñida: una “ultraconservadora” nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

