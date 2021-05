claves para entender la crisis de los chips

Una vez más aparece por aquí uno de los hombres más polémicos del planeta -y no: esta vez no es Elon Musk -. Parte de los problemas que estamos viviendo en lo que se refiere a la sequía de semiconductores tiene que ver con el fuego cruzado de una guerra comercial tecnológica entre China y Estados Unidos impulsada por la administración Donald Trump .

Seguramente hace semanas que oyes que hay una crisis de semiconductores a nivel global y te preguntas por qué de repente todo el mundo está hablando de esto como si fuera el fin del mundo. Obviamente no lo es, pero afecta más a tu vida de lo que crees: ¿o es que pensabas que, por ejemplo, Sony y Microsoft no están sacando más PS5 y Xbox Series X porque han decidido que no les apetece vender? Si quieres saber el alcance de esta escasez de chips, sigue leyendo .

You May Also Like