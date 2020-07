claves para entender en qué punto está el Consejo Europeo

Es el llamamiento que han hecho tanto el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay urgencia, sobre todo en los países más castigados por el virus. Otros, como Países Bajos, no tienen tanta prisa, como reconoció el propio Rutte hace días. “Llegados a un punto de no retorno será mejor que no haya acuerdo a que se alcance un mal acuerdo”, sentencian las fuentes.

Las discrepancias entre los países están, no tanto en la cantidad, como en el formato. Además, Francia y Alemania propusieron un fondo de 500.000 millones (menor que el ideado por Von der Leyen) con totalidad de transferencias. Esa es otra opción, pero se ha enfriado. La condicionalidad es la que dificulta el pacto: los países del norte no están dispuestos a que haya transferencias y quieren que todas las ayudas sean a través de préstamos.

La Comisión Europea establece que, de esa cantidad, 500.000 millones sean en transferencias a fondo perdido y los 250.000 restantes se den en forma de créditos. Las transferencias supondrían una mutualización de la deuda, algo a lo que los países del norte no están dispuestos. “Se han dado pasos históricos”, explican las fuentes. De todos modos, no parece que esa propuesta vaya a ser la definitiva.

El acuerdo está lejano . Tanto como hace una o dos semanas. En los últimos tiempos, los avances para aprobar el fondo de recuperación pospandemia de la UE han sido mínimos, casi imperceptibles. Tampoco los hubo este viernes, en la primera jornada de la reunión del Consejo Europeo. El encuentro entre los 27 prosigue este sábado con la idea, ya sí, de acercar posturas, aunque no se descarta la opción de que tenga que convocarse una nueva cumbre en septiembre. “La cosa va al ritmo que esperábamos, todo se ha ido enfriando el último mes, no sería raro salir sin acuerdo”, confirman fuentes comunitarias a 20minutos . Pero, ¿cómo está la situación ahora mismo entre los líderes?

You May Also Like