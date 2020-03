Claves para convertir tu casa en una sala de cine sin arruinarte en el intento

Para muchos quedarse en casa puede ser un momento de aburrimiento, pero con los productos apropiados el escenario del hogar puede cambiar en un momento y convertirse, por ejemplo, en una sala de cine. Y todo sin dejarse una gran fortuna intentando conseguir disfrutar de las películas con calidad de sonido, imagen, palomitas, sofá… ¡y manta! (bueno, esto último dependiendo de la época del año y la temperatura).

Lo primero: la suscripción a Amazon Prime

El catálogo de Amazon Prime Video cuenta con un sinfín de títulos originales. Amazon

Si tienes ganas de una sesión maratoniana de cine o series, y no sabes por dónde empezar a buscar un contenido nuevo, te lo ponemos muy fácil. En Amazon Prime puedes disfrutar de 30 días gratis y, si no te convence su catálogo, puedes dejar la suscripción sin compromiso. No podrás decir que no es un plan bueno, divertido y barato…

¡Y a lo grande… con un buen proyector!

Proyector Crosstour. Amazon

Este dispositivo destaca por ser ligero, portátil (¡para que puedas ponerlo en cualquier habitación de la casa!), compatible con un sinfín de gadgets y, además, por permitir ver tus contenidos favoritos en pantalla (muy grande). Además, se trata del proyector más vendido de Amazon, lo que da la garantía de que ha causado furor entre los usuarios que ya lo disfrutan en casa.

Para sentirse en una auténtica sala de cine: la barra de sonido

Barra de sonido de NGS. Amazon

Sabemos que, pese a la comodidad de tu sofá, hacer de tu salón una sala de cine no es fácil, ya que el sonido envolvente del que disfrutamos en las salas nos mete 100% en la película. Sin embargo, esta torre de sonido puede lograrlo gracias a sus 50W de potencia y a su calidad sonora. Puede conectarse con el home cinema, la televisión o cualquier otro dispositivo.

Y una manta a mano, nunca está mal

De esta manta destaca su acabado de terciopelo. Amazon

Aunque no se espera que las temperaturas sean muy bajas durante los próximos días, pocas cosas más placenteras hay que echarse una mantita por encima cuando nos quedamos fríos… por haber estado mucho rato tirados en el sofá.

No hay cine sin palomitas… y las mejores se hacen con Lékué

Palomitero Lékué. Amazon

Toda buena sesión de cine que se precie tiene que estar acompaña de palomitas. Optes por las saladas de toda la vida o por alguna receta más novedosa, tener un palomitero es la clave para conseguir unas perfectas. Este modelo de Lékué es apto para lavavajillas, está elaborado con silicona platino y ocupa muy poco espacio.

