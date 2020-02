Claves del caso Weinstein

El movimiento Time’s Up aseguró asimismo que el veredicto inaugura “una nueva era de justicia, no solo para quienes han roto el silencio, que hablaron a pesar de un gran riesgo personal, sino para todas las sobrevivientes de acoso, abuso y agresión en el trabajo”.

Antes del jucio, Weinstein, abogados y sus socios del cine, negociaron con unas 30 actrices y exempleadas que decían pertenecer al grupo de víctimas de abusos sexuales y llegaron a un acuerdo de indemnización valorado en 25 millones de dólares, de acuerdo con The New York Times.

Weinstein fue denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo gracias a una investigación de The New York Times en octubre de 2017, incluidas las actrices Salma Hayek y Gwyneth Paltrow. Weinstein lo negaba todo afirmando que se trató de relaciones sexuales consentidas.

