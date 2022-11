Claves de las protestas desatadas en la mayor fábrica de iPhone del mundo en China

#Chine l’enfermement, le non paiement des primes covid ont déclenché la révolte. Le patron et les autorités ont envoyé flics armés. Des 10n d’ouvriers blessés. #Apple et #Foxconn , les dirigeants américains/chinois sont complices. Vive la révolte des ouvriers chinois ! Solidarité! pic.twitter.com/kfIxo0x8P6

