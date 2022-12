Claudia Martínez, de ‘La isla de las tentaciones’, habla sobre el cambio físico que ha sufrido tras su ruptura con Javi

En su adolescencia sufrió un TCA y, al ser modelo, muchas veces ha sido acusada de “ fomentar la anorexia ” al estar tan delgada. Es por ello que cuando pierde peso prefiere no exhibirse en las redes para no recibir críticas.

“ Me ha destrozado. Me ha engañado mucho, muchísimo ” dijo la influencer ante las cámaras. Y es que, además de haberle mentido con su edad, días antes de que se grabase este encuentro se enteró de que Javi le había sido infiel.

You May Also Like