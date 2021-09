Clasificación de países de alto riesgo de transmisión empezará a regir desde el 16 de septiembre

En la Gaceta Oficial No. No. 29367-A se publicó la Resolución No. 2311 de la Dirección General de Salud Pública, la cual deja sin efecto el artículo segundo de la Resolución No. 2294, que detallaba la lista de los países de alto riesgo de contagio de la Covid-19 de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos.

Adjuntos Resolucion No. 2311.pdf

Con la publicación de esa actualización este jueves 2 de septiembre quedara sin efecto el artículo No. 2 que establecía que desde el 1 de septiembre entraba a regir esa clasificación.

A partir de ahora la clasificación de países con el alto riesgo de contagios del nuevo coronavirus empezará a regir desde este 16 de septiembre.

Adjuntos Resolucion No. 2294.pdf

Se aclara que esta decisión es de carácter temporal y hasta nueva revisión de las autoridades sanitarias de la evolución de la pandemia y el riesgo de propagación de la Covid-19.

La lista de países, según el decreto, es la siguiente:

América:

Estados Unidos

Cuba

Guatemala

Costa Rica

Guyana Francesa

Europa

Reino Unido

Grecia

Georgia

Estonia

Serbia

Macedonia

Montenegro

Europa/Asia Central

Azerbayán

Asia

Israel

Malasia

Mongolia

África

Sudáfrica

Guinea Bissau

África del Norte/Asia del Norte

Tunicia

Oceanía

Fiji





MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...