Clarissa Ábrego se asoció con distribuidora… vende gorras

Oye, esos que quieren saber de qué vive Clarissa Ábrego, les cuento que hace de todo un poco. Y también en 2020 viene en ese “mood” de mujer empoderada y de grandes negocios. ¡Más bien!

Sí, porque por algo se empieza, y la excompetidora de Calle 7 decidió asociarse con una distribuidora para sumar platita, ya que como saben, se tienen deudas que pagar.

Desde que terminó su contrato con Medcom, se ha mantenido en varios proyectos fijos como su programa de radio, al cual le ha ido muy bien, según comentó.

Vende gorritas

“Ahora me asocié con una distribuidora y bueno pues estoy empezando de poquito a poquito, estoy vendiendo unas gorras bien bonitas; me ha ido bastante bien con las gorritas y ahora que vienen Carnavales la verdad es que me han escrito mucho por redes sociales pidiendo las gorritas, y bueno tengo mis clientes que me salen cositas por ahí; y trabajitos que me salen, como sabes la cosa está complicada, ahora lo que viene es el proyecto Yo Me Llamo de Medcom y también tengo mi programa de radio los sábados y también ahí me puedo balancear un poco; le estoy metiendo bastante ganas al programa de radio, ya cumplimos un año”.

No se pierda: ¿Acuerdo? Sech tiene acercamiento con Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas

Clarissa está en un ‘coaching interpersonal’.

También estoy en un seminario y nos ponen varios entrenamientos con la voz. Clarissa asegura que no todo es trabajo y entrenamientos, hay que nutrir el cerebro, darle comidita. Ella está feliz y con muchas aspiraciones este año.

Mire: ¡Lo hicieron otra vez! Los Simpson predicen brote del nuevo coronavirus