Clarissa Ábrego prefiere tiempo de calidad con mamá

La presentadora de televisión les recomendó a todos sus seguidores pasar tiempo junto a sus madres más que comprarle regalos, “más que darles regalos, regálale tiempo de calidad, de estar junto a ellas; yo iré a Colón a estar con mi madre, porque el miércoles me voy muy temprano, primero me voy a Coclé y luego a Chiriquí a trabajar”, mencionó.

