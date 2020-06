Clarissa Ábrego: ‘‘Estoy muy feliz y clara en lo que quiero’

Clarissa Ábrego se preparó por mucho tiempo y cuando finalmente estuvo lista, abrió su corazón para ser ejemplo de que todo en esta vida pasa y que siempre se sacan fuerzas para crecer como ser humano. ¡Bravo!

La presentadora de Medcom subió un video a su Instagram cuyo contenido dejó a más de uno motivado y reflexionando acerca de su vida. Desde el fondo de su corazón ella confesó que en un punto de su vida confió ciegamente, tanto en una persona que perdió hasta su dignidad, su norte, pero gracias a Dios tocó fondo. Así que se levantó un día y se dio cuenta de que estaba equivocada, y peor aún, reconoció que la persona que realmente la había decepcionado era ella misma, pues llegó a vivir de apariencia por complacer a todos, menos a sí misma.

Tuvo un propósito

Pero ese no fue un simple video, lo subió con un buen propósito, y con las palabras correctas para contribuirle a la gente que quizás esta pasando por algún momento complicado. Y de hecho, tras sus declaraciones ha recibido decenas de mensajes a su Instagram. “En este momento cualquier persona puede estar pasándola mal… es más, he recibido tantos mensajes tan profundos que me siento muy feliz de que mi video le llegara a tantas personas; nunca se sabe por la situación que alguien esté pasando, aquí lo importante es no perderse, porque allí es donde caes como en un hueco cuando no sabes ni quién eres, cuando no tienes un propósito en la vida, mi mejor consejo es que eviten encerrarse en sí mismos. Estar con amigos verdaderos te hará recordar lo mucho que vales y que hay mucha gente que te ama, lo principal es el amor propio, tu estado de ánimo depende 100% de ti mismo, el problema es que no lo podemos ver cuando nos sentimos tan mal”, mencionó.

Para los que se preguntan, cómo hizo para salir de este estado emocional. Bueno, la china mocaccina terminó hace poco un seminario. “Es un ‘coaching’ que trata de modificar la calidad de vida, de vivenciar una profunda transformación en la manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás; y así posibilitar el logro de resultados en cualquier área”.

Sin embargo, no necesitó ayuda profesional, pues asegura que gracias a Dios es bastante expresiva y no se traga nada, así que supone que eso la ayudó a salir de ese hueco.

Después de todo ese proceso, Clarissa puede decir que en este momento de su vida, está muy feliz y clara en lo que quiere, fue por eso que decidió grabar el video, para que te mires en su ejemplo y veas que nada se consigue con venderte y perderte a ti mismo (solo sentirte vacío y perdido), lo mejor es ser auténtico y amarte sobre todo.