Clan del Golfo maneja tráfico de migrantes, confirma Pino

El estudio de la FIP, divulgado la semana pasada, dejó al descubierto entre otras cosas que el grupo, además de tener el dominio de las rutas, cobra un tipo de impuesto a quienes quieren realizar la travesía desde el Golfo Urabá y otros poblados colombianos por la selva darienita. No obstante señala que no se tienen evidencias de que el Clan tenga presencia del lado panameño. Pero, operativos del Ministerio Público han desmantelado redes en Panamá ligadas a pandillas locales que colaboran con el grupo criminal colombiano. Su conexión tiene su base en el tráfico de drogas.

Por eso advirtió que su ministerio a través del Senafront, mantiene presencia permanente en las rutas migratorias “para evitar la entrada de elementos pertenecientes a esta estructura criminal”, lo que a su juicio, ha generado importantes resultados operativos en contra de personas que cometen delitos relacionados a la migración irregular, sujetos que, añadió, han sido aprehendidos (panameños y extranjeros). No obstante, agregó, no se ha podido evidenciar de que estos sean miembros del Clan del Golfo.

