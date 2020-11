Claire Delic, esposa de Verso Terso: ‘Traigo pura selva en la memoria’

Comentó que no le gusta maquillarse, es mandona, le gustan las vainas organizadas y hay tonos de voz que no soporta. “En Panamá me metía en todos los concursos de canto”, explicó.

¿Recuerdan a Claire Delic? Oigan, la exparticipante del recordado concurso Vive la Música. Bueno, habló un poco sobre ella y sorprendió en muchas cosas, así como también conmovió al decir que no es la misma desde que murió su padre. “Escucho música muy cabrona jaja. Me gusta hablar de filosofía y de caminos inciertos. Fui en caballo a la escuela cuando vivía en Uvita, Costa Rica”, explicó.

