Civismo familiar | La Prensa Panamá

La transición no es fácil para nadie, pero no lidiar con las situaciones y los sentimientos que afloran de ella solo prolonga y empeora las afectaciones que tiene en la familia.

No puedo imaginar lo difícil que es para un padre o una madre llegar al momento en que su hijo ya no lo busque de la misma manera. Es una pérdida difícil de afrontar.

Es una situación delicada en lo que respecta a las relaciones ya que cada uno hace lo mejor que puede y con amor. No me gusta utilizar la palabra “tóxica” ya que siento que es fuerte y, a la vez, sobreutilizada sin entender su verdadero significado. Pero cuando la información de la sociedad se vuelve abrumadora y penetra y revuelve la relación familiar de una manera negativa, se puede considerar que esa parte abrumadora de la sociedad está intoxicando la relación.

Por parte de la familia de orígen, sus intenciones tienden a ser benévolas y se emiten con amor. No entienden por qué la familia nueva insiste en hacer las cosas por ellos mismos cuando tienen personas con experiencia que están dispuestos a guiarlos. Aquí es importante notar la diferencia tan crucial entre “guiar y sugerir” y “decir qué hacer” (incluye constantemente “dar opiniones” y “sugerencias” en momentos en los que no son pedidos ni bienvenidos).

Es cierto que la sabiduría viene de la experiencia y ojalá todos fuéramos tan bendecidos de tener personas que nos guíen y nos brinden sus consejos. Pero deja de ser saludable cuando la familia de orígen impone, o “sugiere demasiado” sus ideas a la familia nueva. Cuando la familia de orígen no respeta las decisiones que ha tomado la pareja e insiste en no seguir las reglas impuestas por los padres, se crea una pelea de poder (consciente o inconsciente) que probablemente termine afectando tanto las relaciones internas de la nueva familia, como las relaciones de la familia nueva con la familia de orígen.

Reitero la complejidad del tema ya que hay muchos factores que están involucrados: la inseguridad de una pareja nueva al tomar decisiones cuyos resultados no saben, el acostumbrarse a toda una vida nueva, la confianza básica que existe entre familiares que han llevado buenas relaciones, el desconocimiento de parte del familiar de que está afectando a la pareja, la creencia inquebrantable del familiar de que está ayudando y haciendo las cosas con amor, etc.

