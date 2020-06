Ciudades de Estados Unidos donde se concentran las protestas por la muerte de George Floyd

Minneapolis ha sido el epicentro de protestas pacíficas y también de episodios de disturbios, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las protestas continúan sucediéndose a pesar del anuncio del toque de queda nocturno anunciado el pasado viernes que se extiende desde las 20.00 a las 06.00 horas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, activó todas las tropas de la Guardia Nacional y después de dos días de protestas el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió orden y aseguró en Twitter que habría “un esfuerzo total para restaurar la paz y la seguridad” en la ciudad, según informa The New York Times.

