Ciudadanos piden a la Corte que se pronuncie sobre el matrimonio igualitario

La nota también precisa que reconocer el derecho al matrimonio civil entre las parejas del mismo sexo, no implica la creación de nuevas instituciones, si no extender las ya existentes y que puedan tener los mismos derechos del resto de los ciudadanos a formar una familia.

Relató que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claros principios de sobre la no discriminación de las personas LGBTI, a través de diferentes fallos, en los que se recuerda el derecho a la igualdad y no discriminación, sentencias, añadió, que reafirman que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos.

