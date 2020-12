Ciudadanos le recuerdan al ministro Sucre que él no está en el mismo barco

Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli señaló “Contrario agilizar la traída de la vacuna que en Miami, la ponen en las farmacias privadas, estos ineptitos prefieren cerrar el país, pero no el aeropuerto y nadie habla de vacunación. Aquí no hay oposición ni política, gremial o ciudadana si nos dejamos meter este clavo”.

En este sentido, Eduardo Mela cuestionó “Por favor, Sr. LPacoSucre no me digas que estamos en el mismo barco. Es una falta de respeto que usted se burle del pueblo cuando usted está bien económicamente y los demás están haciendo el esfuerzo con esos miserables 100 dólares para comer”.

