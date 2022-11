Ciudadanía colonense contribuye con rescates de animales silvestres

MiAmbiente, en ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía que al observar algún animal silvestre que represente o esté en peligro, evitar su manipulación directa, mantener una distancia prudente y respetar su espacio, no arrojar objetos que puedan lastimarlos, no mantenerlos en cautiverio o en calidad de animales de compañía, lo prudente es reportarlo a través de la línea de denuncias 311, también a las redes sociales del MiAmbiente

