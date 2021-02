Citigroup reduciría negocio de consumo

La compañía está considerando desinvertir ciertas unidades de banca minorista en la región Asia-Pacífico, incluidas las de Corea del Sur, Tailandia, Filipinas y Australia, según personas familiarizadas con el asunto. No se ha tomado ninguna decisión, las desinversiones podrían espaciarse en el tiempo y la firma con sede en Nueva York podría decidir en última instancia mantener todas sus operaciones internacionales existentes, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas.

