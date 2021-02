Citan a dueños de 5 locales en San Miguelito, violaban medidas de bioseguridad

En esta jornada citaron a propietarios de cinco locales ubicados en San Antonio y Brisas del Golf, que se dedican al expendio de alimentos y a la venta por delivery, encontrándose que los mismo no cumplen con las medidas de bioseguridad COVID-19, p or lo que las autoridades de salud procedieron a citarlos a la Regional de Salud para su debida sanción.

