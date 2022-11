La conmemoración de la gesta del 28 de noviembre de 1821 agarra a Panamá en una posición cimera en números de crecimiento. Las proyecciones de Panamá la sitúan entre 5 y 7 por ciento, mientras que el conjunto de toda América Latina sería de entre 2 y 3 por ciento. Si comparamos eso con los números del último informe de la Cepal, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32.3 por ciento de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12.9 por ciento. Aunque en Panamá la pobreza se redujo de 18.5 por ciento en 2014 a 15.6 por ciento en 2021, lo cierto es que esta realidad nos explota en la cara. Y el periodismo tiene que ampliar su rango de acción y si bien debe informar sobre lo malo, no debe resaltar lo negativo y lo perverso, con saña y planificando el golpe al enemigo, sin importar el efecto colateral más grande que causa a la propia sociedad. Y es que las fronteras panameñas van más allá de las ciudades alrededor del Canal y mientras continúa ese desinterés profundo por el periodismo panameño, los abandonados van a seguir eligiendo a los que al menos le resuelven para el entierro, los juegos, los bautizos, el arreglo de la casa, etc. Hay que salir de la caja y abandonar ese círculo vicioso y proyectar el país del futuro. Seguir como vamos es seguir en el error. ¡Así de simple!

You May Also Like