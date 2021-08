Cines alcanzan el millón 200 mil asistentes tras su reapertura

Desde que inició la pandemia uno de los sectores más afectados por las medidas de restricción de movilidad y cuarentena fue el de los cines. Sin embargo cinco meses después que anunciaran su reapertura al público, la actividad muestra signos de recuperación.

Este fin de semana, la industria del cine en Panamá superó la cifra de 1,200,000 asistentes desde la reapertura de salas de cine el 6 de marzo, informó a Panamá América Tony Barclay, vocero oficial de la Industria del Cine y director de la empresa En Estreno Enterprises Inc | Movie Marketing!.

Barclay explicó que desde su apertura la industria se encuentra bien, continúa vigente y fuerte, “aunque todavía estamos enfrentando una pandemia”.

Indicó que los números de los asistentes no son los mismos del 2019, pero se nota un regreso un incremento sostenido de la asistencia al cine.

Aseguró que el cine no va a morir porque es una experiencia audiovisual de compartir con amigos y familia que ha sido insuperable en el paso de la historia.

En la actualidad, en el país están operando 21 sucursales entre todas las cadenas de cine, para un total de 138 pantallas de cine a nivel nacional.

Barclay resaltó que con la pandemia el 90% de las películas fueron guardadas por los estudios y ahora poco a poco las han ido programando hasta fin de año y otras para el 2022.‘

90% de las películas fueron guardadas por los estudios y ahora poco a poco las han ido programando. 12 estrenos están programados en las salas de cine para este año en Panamá.

Algunos súper estrenos que se esperan para el resto del año: Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos (2 de septiembre); Paw Patrol (9 de septiembre); 007 No Time To Die (30 de septiembre); The Addams Family 2 (7 de octubre); Venom 2 (14 de octubre); Duna (21 de octubre); Eternals (4 de noviembre – Marvel Studios); Ghostbusters (11 de noviembre); Top Gun Maverick (18 de noviembre); House of Gucci (9 de diciembre); Spider-Man No Way Home (16 de diciembre); y The Matrix 4 (23 de diciembre).

En cuanto los estrenos que se hacen en las plataformas digitales y si son o no competencia para la industria del cine, el empresario explicó que eso sucede cuando las películas se registran en ambos canales.

“Con esta pandemia las plataformas digitales vieron una oportunidad de crecimiento, desarrollo, audiencia y sobre todo ingresos; sin embargo deben ocupar su lugar dentro del ecosistema de entretenimiento y dedicarse al home video”. manifestó.

Para los consumidores y economistas la reapertura de otras actividades económicas en el país después de varios meses es positivo.

Pedro Acosta, miembro de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), dijo que la apertura de los cines y otros negocios es importante para que la economía empiece a reactivar.

“Aunque estamos en tiempos difíciles la gente necesita un poco de esparcimiento en medio de todo el tema sanitario que nos acoge desde hace un año y no sabemos cuando va a parar”, expresó.

Por su parte, el economista Augusto García dijo que reactivar más actividades es muy importante para que a su vez más trabajadores vuelvan a sus puestos y empiecen a generar ingresos.

Panamá es el país de Centroamérica donde más personas asisten al cine. Un promedio de 1.8 por millón de habitantes. Solo es superado por Costa Rica.

Las pérdidas económicas en el 2020 se calculan en más del 80% ($28 millones 800 mil) tomando de referencia las ventas del 2019.

