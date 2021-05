Cinepolis reestructura más de $1,000 millones en préstamos

Instituciones como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, HSBC Holdings Plc, y Bank of America Corp. acordaron proporcionar $200 millones adicionales para ayudar a Cinépolis a recuperarse de la pandemia después de que la familia controladora de la empresa ofreciera hacer una aportación de $100 millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que los detalles son privados.

