‘Cinemanía’ selecciona 100 películas para ver en casa

Nombres de cineastas como Jim Jarmusch, Wes Anderson, Mia Hansen Love, Noah Baumbach, Christopher Nolan , Paul Thomas Anderson, Maren Ade, Martin Scorsese, George Miller y Denis Villeneuve jalonan esta selección. Además, la publicación no se olvida de fenómenos tan importantes en el cine de estos tiempos como el #MeToo y tampoco de los mejores pósteres de la década o de algunos títulos recientes que, incomprensiblemente, no se pueden encontrar online.

You May Also Like