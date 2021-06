Cincuentenario de una infamia | La Prensa Panamá

Intentó, inicialmente, “comprarlo” con dádivas y promesas. Esta oferta, que con tantas otras personas le funcionó al tirano, no le interesó a Gallego. Su reino no era de este mundo.

Cuando las tácticas perversas no funcionaron—el curita no se allanaba—los gamonales de Santa Fe recurrieron a su pariente, el amo de Panamá por obra y gracia del golpe militar que, con respaldo estadounidense, había dado la Guardia Nacional el año en que Gallego inició su ministerio. Omar Torrijos Herrera, pariente del mandamás del pueblo, conceptuó que la obra de Gallego podría llegar a representar un reto, no solo para el domino de su parentela en el norte de Veraguas, su tierra natal, sino, además, para su propia dictadura.

You May Also Like